Арбитр Федотов высказался об удалении Дугласа Сантоса в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Артёма Чистякова удалить защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:1.

«Основания для второй жёлтой были. Если исходить из статуса матча, то Чистяков, мягко говоря, погорячился. Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока «Спартака». Это решение арбитра в поле, он так увидел, поэтому предъявить, по сути, нечего. Возможно, пересмотрит потом и подумает, что поспешил. Для меня это не вторая жёлтая, если исходить из хода игры. Но основания, опять же, были. Что мы увидели на повторе и что арбитр увидел на поле — это, скорее всего, две разные картины», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.