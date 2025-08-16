«Спартак» — «Зенит»: Александр Соболев сравнял счёт на 63-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
На 63-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за «Спартак», отправил второй мяч в ворота красно-белых.
После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.
В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» (0:1).
Комментарии
