Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор впервые забил в английской Премьер-лиге

Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор впервые забил в английской Премьер-лиге
Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор впервые в карьере забил гол в английской Премьер-лиге. Это произошло в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Майенда – 61'     2:0 Баллард – 73'     3:0 Изидор – 90+2'    

В этой игре также отличились Элиэзер Майенда и Дэниел Баллард, Изидор забил свой гол на 90+2-й минуте.

Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе. По итогам прошлого сезона Изидор помог «чёрным котам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.

