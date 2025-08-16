Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор впервые забил в английской Премьер-лиге

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор впервые в карьере забил гол в английской Премьер-лиге. Это произошло в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

В этой игре также отличились Элиэзер Майенда и Дэниел Баллард, Изидор забил свой гол на 90+2-й минуте.

Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе. По итогам прошлого сезона Изидор помог «чёрным котам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.