Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор впервые забил в английской Премьер-лиге
Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор впервые в карьере забил гол в английской Премьер-лиге. Это произошло в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Майенда – 61' 2:0 Баллард – 73' 3:0 Изидор – 90+2'
В этой игре также отличились Элиэзер Майенда и Дэниел Баллард, Изидор забил свой гол на 90+2-й минуте.
Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе. По итогам прошлого сезона Изидор помог «чёрным котам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.
