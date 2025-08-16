Скидки
Юран высказался о выходе «Серик Беледиеспор» на первое место в первом дивизионе Турции

Российский главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о выходе своей команды на промежуточное первое место в первом дивизионе Турции.

«Любому тренеру приятно, когда его команда на первом месте, хоть и на промежутке. Хороший старт для команды с учётом того, что за месяц сложно сделать новую команду. У нас процентов 80 — новая команда. Мы ещё не укомплектовались до конца, это большая работа. Вторую домашнюю мы проводили на нейтральном поле, потому что стадион на реконструкции. Конечно, непросто. Однако приятно, что на промежутке мы на первом месте», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

