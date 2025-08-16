Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ 2025/2026, 16 августа

Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосовац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Исмаэл Силва, Касинтура, Садулаев, Келиано, Конате, Самородов.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Лепский, Костанца, Баньяц, Ахметов, Сутормин, Рахманович, Раков.

После четырёх туров чемпионата России грозненцы набрали три очка и занимают 12-е место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на четвёртой строчке. В минувшем туре «Ахмат» в дебютном матче под руководством Станислава Черчесова дома обыграл «Зенит» (1:0), «Крылья Советов», которые возглавляет Магомед Адиев, сыграли вничью с «Балтикой» в Самаре (1:1).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
