Гол Соболева позволил «Зениту» уйти от поражения в матче со «Спартаком»

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась вничью — 2:2.

На 14-й минуте «Зенит» получил право пробить 11-метровый удар, который не реализовал нападающий Матео Кассьерра. Однако форвард всё-таки сумел отправить мяч в сетку ворот после серии добиваний. На 18-й минуте бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос сделал счёт 1:1. На 39-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш вывел свою команду вперёд.

На 51-й минуте «Зенит» остался вдесятером. С поля был удалён капитан команды Дуглас Сантос. На 63-й минуте форвард гостей Александр Соболев, ранее выступавший за «Спартак», отправил второй мяч в ворота красно-белых. На 88-й минуте игрок хозяев Барко также не сумел забить пенальти, совершив двойное касание мяча.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.