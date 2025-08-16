Барко совершил двойное касание при исполнении пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко совершил двойное касание в момент исполнения пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 86-й минуте главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых за фол защитника Густаво Мантуана на полузащитнике красно-белых Наиле Умярове. Барко не реализовал удар с «точки». Аргентинец дважды коснулся мяча в момент исполнения удара.

Фото: кадр из трансляции

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.