Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью в матче с «Балтикой»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результате матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1).

— «Локомотив» впервые в сезоне сыграл вничью. Показалось, что вы многое позволяли сопернику у своих ворот.

— Наш сегодняшний соперник достаточно боевой. Он оказывает давление, бежит, бьётся, играет очень агрессивно. Надо было быть к этому готовым. Но мы вошли в сегодняшний матч, пропустив гол в самом начале. Это, естественно, даёт оппоненту определённое преимущество. Но в дальнейшем мы взяли мяч под контроль, старались доводить подходы к воротам до ударов. Немного не хватало остроты в завершающей стадии, не хватало напористости в чужой штрафной площади. Но честь и хвала ребятам за то, что они не опустили рук. Старались напрягать соперника и в плане эмоций, и в плане активности. Те, кто вышел на замену во втором тайме, добавили свежести и скорости. Мы старались поддерживать этот темп до конца, и это воплотилось в забитый мяч.

— «Локомотив» и «Балтика» сыграли за неделю два матча. Чем калининградцы сумели сегодня вас удивить?

— Игры дома и на выезде — это немного разные вещи. Дома тебя поддерживают трибуны, болельщики заряжают футболистов эмоциями, заставляют нестись вперёд. Окрылённые забитым голом хозяева убегали в быстрые атаки, оказывали давление. Эти микромоменты нам требуется поправить, чтобы больше не допускать таких ошибок. Мы достаточно легко пропустили мяч.

— Считаете ли вы результат матча справедливым?

— Мы проигрывали, и у соперника был момент для того, чтобы увеличить преимущество. Он его не реализовал, а мы, как я уже говорил, не опустили рук, двигались вперёд, чтобы сравнять счёт и даже выйти вперёд. И свой момент для того, чтобы забить, нашли. Нужно поблагодарить ребят за проявленное терпение, за боевые качества, организацию, дисциплину, за то, что сумели переломить ход матча, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».