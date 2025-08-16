Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Гавром»

Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Гавром»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в основной состав своей команды на матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Гавром». Встреча состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
Стартовый состав «Монако»: Градецки, Дайер, Элеби, Энрике, Тезе, Аклиуш, Камара, Закария, Минамино, Головин, Биерет.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Действующее соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

