Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Гавром»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в основной состав своей команды на матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Гавром». Встреча состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Стартовый состав «Монако»: Градецки, Дайер, Элеби, Энрике, Тезе, Аклиуш, Камара, Закария, Минамино, Головин, Биерет.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.
Действующее соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
Фото: ФК «Монако»