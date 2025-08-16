Президент РПЛ Алаев высказался о ничьей в матче «Спартак» — «Зенит»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Шикарная игра! Болельщики, много событий. Мне матч очень понравился, пока лучший в этом сезоне. Надеюсь, будут ещё лучше», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.