Президент РПЛ Алаев высказался о ничьей в матче «Спартак» — «Зенит»
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Шикарная игра! Болельщики, много событий. Мне матч очень понравился, пока лучший в этом сезоне. Надеюсь, будут ещё лучше», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
Комментарии
