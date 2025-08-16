Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Спартака» «Зениту» после пенальти Барко

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему судья Артём Чистяков принял решение отменить гол «Спартака» «Зениту» (2:2) после нереализованного пенальти в исполнении полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко на 88-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ.

«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности. Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет — то это свободный удар. В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому VAR и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.