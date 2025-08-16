Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Спартака» «Зениту» после пенальти Барко

Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Спартака» «Зениту» после пенальти Барко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему судья Артём Чистяков принял решение отменить гол «Спартака» «Зениту» (2:2) после нереализованного пенальти в исполнении полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко на 88-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Что касается самого пенальти, здесь вопросов нет, это фол по неосторожности. Теперь по тому, что было дальше. По новым рекомендациям, при двойном касании во время пенальти если мяч забит, то надо перебить. Если нет — то это свободный удар. В данном случае Барко, попавший себе мячом во вторую ногу, не забил, поэтому VAR и арбитры разобрались верно. Это считается нарушением при пробитии 11-метрового», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Фото
Барко совершил двойное касание при исполнении пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»
Новости. Футбол
