Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Зенит»

Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу. Игрокам, думаю, приятно играть при аншлаге. Что касается игры, то игра в обороне не самое лучшее наше звено, много лёгких мячей пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Хорошо, что сравняли в меньшинстве, но ничья это не то, что нас может устраивать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

