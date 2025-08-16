Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу. Игрокам, думаю, приятно играть при аншлаге. Что касается игры, то игра в обороне не самое лучшее наше звено, много лёгких мячей пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Хорошо, что сравняли в меньшинстве, но ничья это не то, что нас может устраивать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.