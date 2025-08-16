«Спартак» ни разу не проиграл «Зениту» под руководством Станковича

Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, красно-белые ни разу не проиграли сине-бело-голубым под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Ранее московский клуб продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.