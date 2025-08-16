Скидки
Главная Футбол Новости

«Ротор» смог уйти от поражения в матче Первой лиги с «Соколом»

Завершился матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались саратовский «Сокол» и волгоградский «Ротор». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).

Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Шпитальный – 38'     1:1 Покидышев – 90+1'    

Владислав Шпитальный забил на 38-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Николай Покидышев на 90+1-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сокол» с четырьмя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» находится на пятой строчке — у команды восемь очков.

В следующем туре «Сокол» 23 августа в гостях сыграет с «Челябинском», «Ротор» 25 августа примет «Торпедо».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
