«Ротор» смог уйти от поражения в матче Первой лиги с «Соколом»
Завершился матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались саратовский «Сокол» и волгоградский «Ротор». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Шамара (Ростов-на-Дону).
Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Шпитальный – 38' 1:1 Покидышев – 90+1'
Владислав Шпитальный забил на 38-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Николай Покидышев на 90+1-й минуте сравнял счёт.
После этой игры «Сокол» с четырьмя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» находится на пятой строчке — у команды восемь очков.
В следующем туре «Сокол» 23 августа в гостях сыграет с «Челябинском», «Ротор» 25 августа примет «Торпедо».
