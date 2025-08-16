Сергей Семак объяснил, почему выбрал Адамова вратарём на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор голкипера на матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). С первых минут на поле появился вратарь Денис Адамов, а его коллега по амплуа Евгений Латышонок остался в запасе.

«Во многих моментах мы сваливались на длинные передачи. Да, мы готовились к игре, но не всегда получается перенести теорию на практику.

Адамов провёл два хороших матча до этого, сегодня ему было психологически легче. Решили дать ему возможность проявить себя, дали шанс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.