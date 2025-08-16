Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Сергей Семак объяснил, почему выбрал Адамова вратарём на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор голкипера на матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). С первых минут на поле появился вратарь Денис Адамов, а его коллега по амплуа Евгений Латышонок остался в запасе.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Во многих моментах мы сваливались на длинные передачи. Да, мы готовились к игре, но не всегда получается перенести теорию на практику.

Адамов провёл два хороших матча до этого, сегодня ему было психологически легче. Решили дать ему возможность проявить себя, дали шанс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

