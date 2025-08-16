Сергей Семак назвал причины плохого старта «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины плохого старта команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После пяти матчей чемпионата России сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Очень скомканный старт сезона. На предсезонке мы готовились по одной схеме, играли с одними игроками. Сейчас вернулся Вендел, пришёл Жерсон. Не получается играть на тех скоростях, которые мы хотим видеть. Плюс мы заслужили победы и с «Рубином», и с ЦСКА — это порождает лишнее давление. С «Ахматом» оно накопилось. Нам надо терпеть и работать, чтобы раскрыть потенциал нашего состава», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.