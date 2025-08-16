«Лион» победил «Ланс» в 1-м туре Лиги 1 благодаря голу Микаутадзе

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Лионом». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ромен Лиссорг. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте отличился нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе.

Ранее в первом матче чемпионата «Ренн» одержал победу над «Марселем» (1:0). Во 2-м туре «Лион» примет на своём поле «Метц», а «Ланс» сыграет на выезде с «Гавром». Встречи пройдут, соответственно, в субботу и воскресенье, 23 и 24 августа.