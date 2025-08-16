Сергей Семак раскритиковал работу главного судьи в матче «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу главного судьи матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) Артёма Чистякова. Арбитр показал красную карточку капитану сине-бело-голубых Дугласу Сантосу, а также назначил два пенальти.
«К судейству много вопросов. В прошлом сезоне по относительно справедливой статистике ошибок не в нашу сторону семь ошибок. Хотя ЭСК не всегда выносит нормальные решения. В сторону «Краснодара» +7, в нашу -7. Кому было нужно удаление Сантоса? Не считаю, что было акцентированное действие. Я не согласен с красной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
- 16 августа 2025
