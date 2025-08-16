Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Семак раскритиковал работу главного судьи в матче «Спартак» — «Зенит»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу главного судьи матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) Артёма Чистякова. Арбитр показал красную карточку капитану сине-бело-голубых Дугласу Сантосу, а также назначил два пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«К судейству много вопросов. В прошлом сезоне по относительно справедливой статистике ошибок не в нашу сторону семь ошибок. Хотя ЭСК не всегда выносит нормальные решения. В сторону «Краснодара» +7, в нашу -7. Кому было нужно удаление Сантоса? Не считаю, что было акцентированное действие. Я не согласен с красной», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

