Тренер «Спартака» Станкович не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2). Вместо него на общение с журналистами прибыл помощник Ненад Сакич.

«Приношу извинения, что тренер не может присутствовать на пресс-конференции. У него личные обстоятельства», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.