«Сейчас всё против нас». Тренер «Спартака» Сакич — об игре с «Зенитом»
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о результате матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Мы провели хороший матч. Мы доминировали, создавали опасные моменты. В эпизоде с пенальти нам не повезло. Сейчас всё идёт против нас. Но рано или поздно это закончится», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
