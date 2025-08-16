«Сейчас всё против нас». Тренер «Спартака» Сакич — об игре с «Зенитом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о результате матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Мы провели хороший матч. Мы доминировали, создавали опасные моменты. В эпизоде с пенальти нам не повезло. Сейчас всё идёт против нас. Но рано или поздно это закончится», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.