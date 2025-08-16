Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов: предпосылок для ухода Батракова из клуба сейчас нет

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1) высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

— На днях вышло исследование, в котором сказано, что Алексей Батраков — самый дорогой игрок РПЛ. Вы как тренер согласны с этим? И насколько сложно будет удержать его зимой или следующим летом?
— Нам очень приятно, что уровень игры Алексея растёт, а соответственно, растёт и его трансферная стоимость. Это значит, что все мы — клуб, тренерский штаб, футболисты, с которыми он играет, — действуем правильно. Что касается второго вопроса, то никаких предпосылок для этого сейчас нет. Если им действительно заинтересуется европейский гранд, руководство нашего клуба как минимум обсудит эту тему. Но на сегодня таких разговоров нет, а Алексею нужно не довольствоваться тем, чего он добился, прибавлять в игре, не останавливаться в развитии, двигаться только вперёд. Кстати, он только что переподписал контракт. Клуб в этом плане абсолютно спокоен, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй
