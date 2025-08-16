Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Маркиньос: мы хорошо работаем, чтобы подниматься выше в таблице

Игрок «Спартака» Маркиньос: мы хорошо работаем, чтобы подниматься выше в таблице
Комментарии

Бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2) высказался о стремлении команды к исправлению турнирного положения.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Матч был очень хорошим. Не хватило трёх очков для победы. Мы выполнили все установки тренера. Мы хорошо работаем, чтобы подниматься выше в таблице. Мы недовольны, как складываются события, но продолжаем работать, не нервничаем», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Рубином» 23 августа.

