Игрок «Спартака» Маркиньос: мы хорошо работаем, чтобы подниматься выше в таблице

Бразильский нападающий «Спартака» Маркиньос после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2) высказался о стремлении команды к исправлению турнирного положения.

«Матч был очень хорошим. Не хватило трёх очков для победы. Мы выполнили все установки тренера. Мы хорошо работаем, чтобы подниматься выше в таблице. Мы недовольны, как складываются события, но продолжаем работать, не нервничаем», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Рубином» 23 августа.