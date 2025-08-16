Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Тренер «Спартака» Сакич объяснил, почему команда не довела матч с «Зенитом» до победы

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич назвал причины, из-за которых красно-белые упустили победу над «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Во втором случилось пятиминутное затмение, когда мы позволили сопернику сравнять счёт. Соболев — правша, но как он сумел ударить с левой ноги, вы сами видели. Сопернику было нечего терять. Жаль, что не смогли добиться победы», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

