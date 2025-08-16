Тренер «Спартака» Сакич объяснил, почему команда не довела матч с «Зенитом» до победы

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич назвал причины, из-за которых красно-белые упустили победу над «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Во втором случилось пятиминутное затмение, когда мы позволили сопернику сравнять счёт. Соболев — правша, но как он сумел ударить с левой ноги, вы сами видели. Сопернику было нечего терять. Жаль, что не смогли добиться победы», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.