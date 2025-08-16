Игрок «Спартака» Маркиньос: для меня три очка важнее, чем личные достижения
Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался об эпизоде с пенальти, назначенным после его фола на форварде «Зенита» Луисе Энрике в матче 5-го тура Мир РПЛ. Отметим, что спустя три минуты после пропущенного мяча с 11-метровой отметки Маркиньос забил ответный мяч.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Ситуация была очень быстрая, быстрый момент. Думал, что игрок находился немного дальше, поэтому сделал такое движение. Хорошо, что мы не сдались и быстро забили. Я был рад, потому что мы хорошо работаем. Но для меня три очка важнее, чем личные достижения», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Встреча закончилась вничью — 2:2.
