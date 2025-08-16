Игрок «Спартака» Литвинов: в игре с «Зенитом» мы показали 200% своего максимума

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ничьей с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.
«Спартак» показал хорошую игру в матче с «Зенитом» за счёт совместной работы всего коллектива. Сегодня все показали не 100%, а 200% от своего максимума. Очень обидно, что упустили возможность выиграть и забрать три очка. Но я думаю, что эта игра может стать отправной точкой», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
