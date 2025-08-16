Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал плохой старт сезона
Поделиться
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Мы рассчитывали, что результаты будут лучше. Но в футболе такое бывает. Может быть положительный период, может — отрицательный. Надеюсь, плохой период скоро закончится и мы увидим команду, которую видели в прошлом сезоне», — передаёт слова Сакича корреспондент Чемпионата Андрей Панков.
В нынешнем сезоне РПЛ в активе «Спартака» одна победа, две ничьих и два поражения. После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2025
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
20:07