Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал плохой старт сезона

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне.

«Мы рассчитывали, что результаты будут лучше. Но в футболе такое бывает. Может быть положительный период, может — отрицательный. Надеюсь, плохой период скоро закончится и мы увидим команду, которую видели в прошлом сезоне», — передаёт слова Сакича корреспондент Чемпионата Андрей Панков.

В нынешнем сезоне РПЛ в активе «Спартака» одна победа, две ничьих и два поражения. После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место.