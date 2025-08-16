Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал плохой старт сезона

Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал плохой старт сезона
Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2) высказался о старте команды в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Мы рассчитывали, что результаты будут лучше. Но в футболе такое бывает. Может быть положительный период, может — отрицательный. Надеюсь, плохой период скоро закончится и мы увидим команду, которую видели в прошлом сезоне», — передаёт слова Сакича корреспондент Чемпионата Андрей Панков.

В нынешнем сезоне РПЛ в активе «Спартака» одна победа, две ничьих и два поражения. После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место.

Материалы по теме
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android