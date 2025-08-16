Скидки
Главная Футбол Новости

Литвинов — об игре «Спартака» с «Зенитом»: в таких матчах нет смысла говорить о настрое

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о настрое команды на матч с «Зенитом» (2:2) в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«В таких матчах даже нет смысла говорить об эмоциях и настрое. Все понимают, что играют две большие команды, поэтому дополнительных мотивационных речей не требуется. В таких матчах решают мелкие моменты, которые и случились. Во всех голах, которые мы пропустили, где-то были небольшие ошибки», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
