Литвинов — об игре «Спартака» с «Зенитом»: в таких матчах нет смысла говорить о настрое

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о настрое команды на матч с «Зенитом» (2:2) в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«В таких матчах даже нет смысла говорить об эмоциях и настрое. Все понимают, что играют две большие команды, поэтому дополнительных мотивационных речей не требуется. В таких матчах решают мелкие моменты, которые и случились. Во всех голах, которые мы пропустили, где-то были небольшие ошибки», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.