Литвинов — об игре «Спартака» с «Зенитом»: в таких матчах нет смысла говорить о настрое
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о настрое команды на матч с «Зенитом» (2:2) в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«В таких матчах даже нет смысла говорить об эмоциях и настрое. Все понимают, что играют две большие команды, поэтому дополнительных мотивационных речей не требуется. В таких матчах решают мелкие моменты, которые и случились. Во всех голах, которые мы пропустили, где-то были небольшие ошибки», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 16 августа 2025
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
20:07