Руслан Литвинов: удар Барко с пенальти — человеческий фактор, главное — поддержать
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об ударе с пенальти одноклубника Эсекьеля Барко в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Барко совершил двойное касание. Игра завершилась вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Удар Барко во время пенальти – человеческий фактор. Такое бывает в жизни. Нога поехала и коснулась мяча – такое не в первый раз. Помню, как Альварес из «Атлетико» Мадрид так же пробил. К сожалению, такое случилось с Барко. Самое главное – поддержать его, ведь мы одна команда», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
