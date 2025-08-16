Руслан Литвинов: удар Барко с пенальти — человеческий фактор, главное — поддержать

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об ударе с пенальти одноклубника Эсекьеля Барко в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Барко совершил двойное касание. Игра завершилась вничью — 2:2.

«Удар Барко во время пенальти – человеческий фактор. Такое бывает в жизни. Нога поехала и коснулась мяча – такое не в первый раз. Помню, как Альварес из «Атлетико» Мадрид так же пробил. К сожалению, такое случилось с Барко. Самое главное – поддержать его, ведь мы одна команда», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.