Игрок «Зенита» Дркушич: можем быть довольны, потому что со «Спартаком» получили красную

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о ничьей в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).
«Ничья не сродни победе. В конце мы можем быть довольны, потому что получили красную (у гостей был удалён Дуглас Сантос на 51-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Мы приехали в Москву за победой, но двигаемся дальше. В первом тайме у наших ворот было два момента, они забили два гола. Не знаю, почему так получается. Надо работать на тренировках, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После этой игры команда из Санкт-Петербурга располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле махачкалинское «Динамо» 23 августа.
- 16 августа 2025
