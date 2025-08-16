Игрок «Зенита» Дркушич: можем быть довольны, потому что со «Спартаком» получили красную

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о ничьей в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Ничья не сродни победе. В конце мы можем быть довольны, потому что получили красную (у гостей был удалён Дуглас Сантос на 51-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Мы приехали в Москву за победой, но двигаемся дальше. В первом тайме у наших ворот было два момента, они забили два гола. Не знаю, почему так получается. Надо работать на тренировках, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры команда из Санкт-Петербурга располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле махачкалинское «Динамо» 23 августа.