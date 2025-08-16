Игрок «Спартака» Литвинов: с «Зенитом» приятно играть в футбол — они дают это делать

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об игре в ничейном матче с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«С такими командами, как «Зенит», приятно играть в футбол. Потому что они играют и нам дают это делать. Появляются свободные зоны, так как они стараются много прессинговать. Когда вылазишь из-под прессинга, добавляет больше положительных эмоций», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.