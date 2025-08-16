Защитник «Зенита» Дркушич: Соболев не был весёлым в раздевалке

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.
«Конечно, вдесятером было тяжелее играть. Каждый игрок старался чуть побольше. Жаль, что не делали так раньше. Осталось три игры до паузы на сборные — надо забрать девять очков. Видел, как приняли болельщики Соболева. Но рад, что он забил и помог команде. В раздевалке он не был весёлым, потому что не выиграли», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
- 16 августа 2025
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
20:07