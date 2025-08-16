Защитник «Зенита» Дркушич: Соболев не был весёлым в раздевалке

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Конечно, вдесятером было тяжелее играть. Каждый игрок старался чуть побольше. Жаль, что не делали так раньше. Осталось три игры до паузы на сборные — надо забрать девять очков. Видел, как приняли болельщики Соболева. Но рад, что он забил и помог команде. В раздевалке он не был весёлым, потому что не выиграли», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.