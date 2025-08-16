Литвинов рассказал, как в «Спартаке» реагируют на слухи о возможной отставке Станковича

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил, как на команде сказываются слухи о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича. В 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

— В прессе мелькают новости, что Станкович может покинуть «Спартак». Как это сказывается на вас?

— Мы об этом не думаем, у нас коллектив. То же самое может произойти с любым человек из коллектива. В СМИ что-то пишут, но мы это точно не обсуждаем. Мы продолжаем готовиться дальше. Сейчас был «Зенит», а затем будет сложная игра с «Рубином» на выезде. Стараемся не думать о том, что происходит вокруг, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.