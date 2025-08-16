Тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ничью с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о результате матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть ещё чемпионат, он идёт, всё только начинается. Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня. Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.