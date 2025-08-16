Егор Титов: в игре с «Зенитом» за «Спартак» не было стыдно, а Станковича нужно оставлять

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру красно-белых с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очередной пенальти, который для меня непонятен. Забей Барко — и всё могло бы сложиться лучше. Но за «Спартак» сегодня не было стыдно, а Станковича однозначно нужно оставлять», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне РПЛ в активе «Спартака» одна победа, две ничьих и два поражения. После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Рубином» 23 августа.