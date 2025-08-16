Игрок «Спартака» Литвинов: в матче с «Зенитом» счёт не по игре
Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об итоговом счёте матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Есть ощущение, что в матче с «Зенитом» счёт не по игре. У нас было очень много моментов, где мы могли забить, а также мы владели инициативой. Понятно, что и у «Зенита» было пару моментов, но там выручил Максименко. В итоге сложилось, как сложилось – в конце не повезло, как обычно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
