Игрок «Спартака» Литвинов: в матче с «Зенитом» счёт не по игре

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об итоговом счёте матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2).

«Есть ощущение, что в матче с «Зенитом» счёт не по игре. У нас было очень много моментов, где мы могли забить, а также мы владели инициативой. Понятно, что и у «Зенита» было пару моментов, но там выручил Максименко. В итоге сложилось, как сложилось – в конце не повезло, как обычно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.