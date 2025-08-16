Игрок «Спартака» Литвинов объяснил второй пропущенный гол в игре с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов оценил гол нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Во втором пропущенном мяче от «Зенита» была наша ошибка. Сашка хорошо исполнил, но вокруг него стояло четыре человека. Мы допустили ошибку и дали пробить. Все голы, которые мы пропускаем, особенно в последних матчах – что-то из невезучих моментов. В футболе так и получается», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.