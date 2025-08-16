Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» разговаривали с Соболевым
Поделиться
Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки красно-белых разговаривали с нападающим «Зенита» Александром Соболевым, ранее выступавшим в составе столичного клуба. Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Ничего с Соболевым не обсуждали в плане тактики. Это момент из личной жизни. Он спросил, как у нас дела, а мы у него. Он поддержал нас, а мы – его. Сейчас у двух команд тяжёлый период. Пообщались по-душевному и по-доброму», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 августа 2025
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:07