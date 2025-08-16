Скидки
Главная Футбол Новости

Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» разговаривали с Соболевым

Комментарии

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки красно-белых разговаривали с нападающим «Зенита» Александром Соболевым, ранее выступавшим в составе столичного клуба. Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Ничего с Соболевым не обсуждали в плане тактики. Это момент из личной жизни. Он спросил, как у нас дела, а мы у него. Он поддержал нас, а мы – его. Сейчас у двух команд тяжёлый период. Пообщались по-душевному и по-доброму», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

