Литвинов рассказал, о чём игроки «Спартака» разговаривали с Соболевым

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, о чём игроки красно-белых разговаривали с нападающим «Зенита» Александром Соболевым, ранее выступавшим в составе столичного клуба. Сегодня, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Зенит». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Ничего с Соболевым не обсуждали в плане тактики. Это момент из личной жизни. Он спросил, как у нас дела, а мы у него. Он поддержал нас, а мы – его. Сейчас у двух команд тяжёлый период. Пообщались по-душевному и по-доброму», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.