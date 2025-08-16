Скидки
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Крылья Советов»: Эгаш Касинтура открыл счёт в матче на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'    

На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

После четырёх туров чемпионата России грозненцы набрали три очка и занимают 12-е место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на четвёртой строчке. В минувшем туре «Ахмат» в дебютном матче под руководством Станислава Черчесова дома обыграл «Зенит» (1:0), «Крылья Советов», которые возглавляет Магомед Адиев, сыграли вничью с «Балтикой» в Самаре (1:1).

