Адамов: не могу сказать, что выход в старте со «Спартаком» стал неожиданным

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о выходе в стартовом составе на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Понятно, что к пенальти нужно готовиться, но не буду рассказывать, как сегодня получилось. Не могу сказать, что выбор меня тренерским штабом в старте на матч со «Спартаком» стал для меня неожиданным. Мы все работаем, и все профессионалы. Неважно, играешь или нет, но ты готовишься к каждому матчу. Я рад, что мне предоставился такой шанс. Я очень долго этого ждал и к этому шёл. Очень рад, что так всё получилось», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.