Адамов: не могу сказать, что выход в старте со «Спартаком» стал неожиданным
Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о выходе в стартовом составе на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Понятно, что к пенальти нужно готовиться, но не буду рассказывать, как сегодня получилось. Не могу сказать, что выбор меня тренерским штабом в старте на матч со «Спартаком» стал для меня неожиданным. Мы все работаем, и все профессионалы. Неважно, играешь или нет, но ты готовишься к каждому матчу. Я рад, что мне предоставился такой шанс. Я очень долго этого ждал и к этому шёл. Очень рад, что так всё получилось», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
