Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адамов: не могу сказать, что выход в старте со «Спартаком» стал неожиданным

Адамов: не могу сказать, что выход в старте со «Спартаком» стал неожиданным
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о выходе в стартовом составе на матч 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Понятно, что к пенальти нужно готовиться, но не буду рассказывать, как сегодня получилось. Не могу сказать, что выбор меня тренерским штабом в старте на матч со «Спартаком» стал для меня неожиданным. Мы все работаем, и все профессионалы. Неважно, играешь или нет, но ты готовишься к каждому матчу. Я рад, что мне предоставился такой шанс. Я очень долго этого ждал и к этому шёл. Очень рад, что так всё получилось», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android