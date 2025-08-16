Полузащитник «Спартака» Жедсон высказался о ничьей в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о ничьей в прошедшем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 2:2, а португалец стал автором забитого гола.

«К сожалению, не получилось выиграть. Боролись за победу, но не получилось. Будем продолжать работать, чтобы в следующий раз было лучше», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.