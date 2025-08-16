«Шинник» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги

Завершён матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и ярославский «Шинник». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков (Петрозаводск).

Глеб Пополитов открыл счёт на 10-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Руслан Куль на 29-й минуте забил ответный гол, на 70-й минуте отличился Дмитрий Самойлов.

После этой игры «Шинник» находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками. «Чайка» располагается на восьмой строчке с шестью очками.

В следующем туре «Чайка» примет на своём поле тульский «Арсенал» 24 августа, «Шинник» 23 августа дома сыграет с «Родиной».