«Шинник» переиграл «Чайку» в матче Первой лиги
Завершён матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и ярославский «Шинник». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков (Петрозаводск).
Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Пополитов – 10' 1:1 Куль – 29' 1:2 Самойлов – 70'
Глеб Пополитов открыл счёт на 10-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Руслан Куль на 29-й минуте забил ответный гол, на 70-й минуте отличился Дмитрий Самойлов.
После этой игры «Шинник» находится на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками. «Чайка» располагается на восьмой строчке с шестью очками.
В следующем туре «Чайка» примет на своём поле тульский «Арсенал» 24 августа, «Шинник» 23 августа дома сыграет с «Родиной».
