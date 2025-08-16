Жедсон Фернандеш рассказал, давит ли на него, что он самый дорогой футболист «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о том, что он является самым дорогим футболистом в команде. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в «Спартак» может достигать € 27 млн с учётом бонусов.

— Давит ли на тебя, что ты самый дорогой футболист «Спартака»?

— Я не думаю, что мне есть смысл рассуждать о деньгах. Моё дело — играть, а моя задача — показывать всё, на что я способен. Я командный игрок. Для меня важно, как мы играем в команде и как я выступаю, — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Жедсона Фернандеша в € 18 млн.