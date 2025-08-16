Скидки
Жедсон: футболисты «Спартака» очень дружелюбные — я очень рад быть здесь

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал об атмосфере в московском клубе. Португалец пополнил состав команды в текущее летнее трансферное окно.

«Естественно, футболисты, которые говорят на английском и моём языке, помогают мне чуть больше. В целом все игроки «Спартака» очень дружелюбные и помогают мне с первого дня. Здесь очень хорошая обстановка, я очень рад быть здесь», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.

