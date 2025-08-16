Болельщики «Спартака» атаковали Александра Соболева после матча с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев столкнулся с болельщиками московского «Спартака» после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

После игры поклонники красно-белых сопровождали форварда по пути от стадиона к автомобилю и скандировали оскорбления в адрес футболиста. Соболев отметился голом на 63-й минуте и принёс «Зениту» ничью. Напомним, нападающий перебрался в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.