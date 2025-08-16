«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Енисеем» благодаря голу Калмыкова на 90+3-й минуте
Поделиться
Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.
Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Калмыков – 3' 1:1 Раткович – 6' 1:2 Огиенко – 24' 2:2 Калмыков – 90+3'
Первыми в матче сумели забить хозяева поля. Уже на третьей минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков открыл счёт. Спустя три минуты сербский нападающий «Енисея» Лука Раткович забил ответный мяч. На 24-й минуте полузащитник Ростислав Огиенко вывел гостей вперёд. На 90+3-й минуте Калмыков оформил дубль.
«Енисей» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала два очка за пять матчей. «Арсенал» (7) находится на седьмой строчке.
Комментарии
- 16 августа 2025
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07