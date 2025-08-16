«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Енисеем» благодаря голу Калмыкова на 90+3-й минуте

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Первыми в матче сумели забить хозяева поля. Уже на третьей минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков открыл счёт. Спустя три минуты сербский нападающий «Енисея» Лука Раткович забил ответный мяч. На 24-й минуте полузащитник Ростислав Огиенко вывел гостей вперёд. На 90+3-й минуте Калмыков оформил дубль.

«Енисей» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала два очка за пять матчей. «Арсенал» (7) находится на седьмой строчке.