Штутгарт — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Футбол Новости

Арсенал Тула — Енисей, результат матча 16 августа, счет 2:2, 5-й тур Первой лиги 2025/2026

«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Енисеем» благодаря голу Калмыкова на 90+3-й минуте
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Калмыков – 3'     1:1 Раткович – 6'     1:2 Огиенко – 24'     2:2 Калмыков – 90+3'    

Первыми в матче сумели забить хозяева поля. Уже на третьей минуте нападающий «Арсенала» Амур Калмыков открыл счёт. Спустя три минуты сербский нападающий «Енисея» Лука Раткович забил ответный мяч. На 24-й минуте полузащитник Ростислав Огиенко вывел гостей вперёд. На 90+3-й минуте Калмыков оформил дубль.

«Енисей» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала два очка за пять матчей. «Арсенал» (7) находится на седьмой строчке.

