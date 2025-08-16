«Штутгарт» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Германии

Сегодня, 16 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся «Штутгарт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Штутгарт»: Бредлов, Хакес, Хабот, Миттельштедт, Вагноман, Каразор, Штиллер, Левелинг, Ундав, Фюрих, Вольтемаде.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Юпамекано, Та, Станишич, Киммих, Горецка, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.