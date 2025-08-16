Полузащитник «Спартака» Жедсон: большая честь играть в самом популярном клубе страны

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш не стал сравнивать чемпионат Турции с Мир Российской Премьер-Лигой. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в «Спартак» может достигать € 27 млн с учётом бонусов.

«Что касается сравнения российского и турецких чемпионатов, я не очень люблю сравнивать чемпионат. Я футболист, и моё дело – играть, где бы я ни находился. Но большая честь играть в самом популярном клубе страны. Я рад, что мне выпала такая возможность», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Жедсона Фернандеша в € 18 млн.