Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, что планирует учить русский язык

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о желании выучить русский язык после перехода в московский клуб. Португалец перебрался в стан красно-белых из турецкого «Бешикташа».

«Конечно, я хочу изучать русский язык. По крайней мере, хотя бы немного выучить этот язык, чтобы улучшить коммуникацию не только на поле, но и вне его», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Жедсон Фернандеш присоединился к «Спартаку» в июле 2025 года. Ранее пресс-служба «Бешикташа» отчиталась, что сумма трансфера Жедсона в московский клуб составила € 20 млн, а дополнительные € 7 млн могут быть получены стамбульцами в случае активации бонусов.