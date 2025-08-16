Жедсон Фернандеш прокомментировал первый гол за «Спартак»

Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал первый гол за московский клуб, забитый в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2). Фернандеш ударом головой вывел свою команду вперёд на 39-й минуте. Ранее голами в составах команд отметились форварды Матео Кассьерра и Маркиньос.

«Эмоций очень много, потому что удалось забить первый гол в первом же домашнем матче. Но мне бы не хотелось про это много говорить, потому что я расстроен из-за того, что не получилось выиграть. Лично рад, но грусть присутствует», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.