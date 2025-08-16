Жедсон Фернандеш прокомментировал первый гол за «Спартак»

Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал первый гол за московский клуб, забитый в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2). Фернандеш ударом головой вывел свою команду вперёд на 39-й минуте. Ранее голами в составах команд отметились форварды Матео Кассьерра и Маркиньос.
«Эмоций очень много, потому что удалось забить первый гол в первом же домашнем матче. Но мне бы не хотелось про это много говорить, потому что я расстроен из-за того, что не получилось выиграть. Лично рад, но грусть присутствует», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.
- 16 августа 2025
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07