Жедсон Фернандеш: не хочу зацикливаться на «Зените», есть много других сильных команд
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш после ничьей с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги заявил, что не нужно зацикливаться на сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Не нужно зацикливаться на «Зените», потому что в чемпионате больше команд. Есть много других сильных команд, и наша задача — работать над собой каждый день», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.
Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.
Комментарии
- 16 августа 2025
-
21:30
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:32
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:16
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07