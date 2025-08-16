Жедсон Фернандеш: не хочу зацикливаться на «Зените», есть много других сильных команд

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш после ничьей с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги заявил, что не нужно зацикливаться на сине-бело-голубых.

«Не нужно зацикливаться на «Зените», потому что в чемпионате больше команд. Есть много других сильных команд, и наша задача — работать над собой каждый день», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на восьмой строчке.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, превысила € 20 млн.